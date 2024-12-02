Меджлис Туркменистана принял бюджет на 2025 год и ряд важных законопроектов

На седьмом заседании Меджлиса Туркменистана седьмого созыва был единогласно принят государственный бюджет страны на 2025 год и утверждены многочисленные законодательные инициативы. Депутаты рассмотрели и одобрили ключевые документы, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие государства.

В числе принятых документов – законопроекты «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о взаимном поощрении и защите инвестиций», «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о международном автомобильном сообщении», «О присоединении к Конвенции о транзитной торговле внутриконтинентальных государств», «О присоединении к Многостороннему соглашению о создании Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», «О внесении дополнения и изменения в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях», «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана», «О внесении дополнения и изменений в Закон Туркменистана «О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях», «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Туркменистана», «О внесении изменений в Трудовой кодекс Туркменистана», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О дипломатической службе», «О внесении дополнения в Закон Туркменистана «О Чрезвычайном и Полномочном После Туркменистана», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О международных договорах Туркменистана».

Принятый бюджет, по заявлению депутатов, будет способствовать поступательному развитию экономической мощи страны и повышению уровня жизни населения. Все законопроекты направлены на реализацию приоритетов государственной политики президента Сердара Бердымухамедова и комплексных программ модернизации законодательства Туркменистана.

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