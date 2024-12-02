Туркменистан привержен сотрудничеству с Программой ООН по окружающей среде

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором регионального бюро Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Европе Арнольдом Крейлхубером.

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества Туркменистана с ЮНЕП, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Были отмечены конкретные шаги Туркменистана по выполнению обязательств по Парижскому соглашению в области климата. В частности, обсуждены совместные меры на пути к созданию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Особый акцент был сделан на практическое выполнение условий Глобального метанового обязательства, к которому Туркменистан присоединился в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28). Озвучен ход реализации совместного проекта с Международной обсерваторией по выбросам метана (IMEO) с целью выработки механизма регулярного предоставления обновленных данных о выбросах.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Аральского моря, включая инициативы Туркменистана на платформе ООН. В этом контексте подчеркнута значимость намеченной к проведению в Ашхабаде региональной встречи стран Центральной Азии под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) с целью определения формата и структуры специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Кроме этого, стороны обсудили каспийскую тематику. Состоялся обмен мнениями по выработке «Каспийской экологической инициативы», с предложением о создании которой выступил президент Туркменистана в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этой связи стороны обсудили возможности усиления сотрудничества Туркменистана с ЮНЕП по конкретным проектам, связанным с адаптацией к изменению климата в каспийском регионе.

Собеседники высказались за продолжение активного диалога и практического взаимодействия в области охраны окружающей среды.

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