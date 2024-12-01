Обсуждены приоритетные направления туркменско-китайского сотрудничества

В городе Чэнду провинции Сычуань (КНР) на полях пятой встречи министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай» состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном И.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили плодотворный характер межгосударственного диалога, выстраиваемого на принципах взаимовыгодного партнерства. Динамичному развитию двусторонних отношений способствуют регулярные контакты на высших правительственном и межведомственном уровнях. В этой связи стороны обсудили вопросы реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

Отмечено, что данная встреча является хорошей возможностью для обмена мнениями по нынешнему состоянию туркменско-китайских дружественных отношений, имеющих всесторонний стратегический характер. Министры подчеркнули, что эффективным механизмом межгосударственного взаимодействия выступает Туркменско-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству.

Дипломаты также констатировали продуктивность многостороннего диалога Туркменистана и Китая в рамках международных и региональных структур. Главы внешнеполитических ведомств отметили эффективное сотрудничество в торгово-экономической сфере, проанализировали ход совместной деятельности в области энергетики, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, культурно-гуманитарном направлении.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2025-2026 годы.

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