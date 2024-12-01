Принято решение о создании Туркменско-китайского центра научно-технического сотрудничества

Одним из результатов завершившегося в Ашхабаде III туркменско-китайского научно-инновационного форума «Инновации, новые технологии и вопросы внедрения их в производство» стал подписанный меморандум о взаимопонимании между Международным научно-технологическим парком Академии наук Туркменистана и Международным центром научно-технического обмена провинции Хубей КНР о создании Туркменско-китайского центра научно-технического сотрудничества.

Как говорится в документе, центр будет создан при Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана по предложению подкомитета по научно-техническому сотрудничеству Туркменско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству в соответствии с законодательством двух государств. В меморандуме определены три основные задачи центра: оказание содействия научно-исследовательским учреждениям в налаживании и расширении двустороннего сотрудничества в области науки, технологий и инноваций; установление широких связей между научно-исследовательскими учреждениями для обмена технологиями двух стран с учетом стратегических национальных потребностей; создание и совместное использование эффективной и прагматичной платформы на благо двустороннего сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.

Туркменско-китайский центр научно-технического сотрудничества будет осуществлять различные виды деятельности и, прежде всего, содействовать подготовке и реализации предложений подкомитета по научно-техническому сотрудничеству Туркменско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Планируется совместно организовывать или взаимно поддерживать проведение двусторонних и многосторонних мероприятий по научно-техническому сотрудничеству и обмену, в том числе семинаров, симпозиумов, конференций и научно-технических выставок.

Для повышения профессионального уровня ученых и технических специалистов предполагается организовать специальные курсы. Чтобы обеспечить принятие подкомитетом по научно-техническому сотрудничеству соответствующих решений, центр будет на постоянной основе готовить информацию о результатах, достигнутых по итогам научно-технического сотрудничества между сторонами, и представлять ее в уполномоченные научно-технические учреждения своих стран. По согласию сторон могут осуществляться также другие виды деятельности.

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