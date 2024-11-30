В Будапеште проходит 16-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Венгрии, принял участие по приглашению председателя Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырыма в 16-м заседании Совета ОТГ в качестве члена Совета старейшин, а также почетного гостя.

Совет старейшин – консультативный орган Организации тюркских государств, в состав которого входят старейшины стран-членов ОТГ, назначаемых из числа видных общественных деятелей. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов – член этого совета с апреля 2022 года.

В повестку дня нынешнего заседания внесены актуальные вопросы, связанные с деятельностью Совета старейшин и ОТГ. Предметом обсуждения также стали перспективы дальнейшей совместной работы стран-участниц организации, а также ход реализации рекомендаций, принятых на 15-м заседании, состоявшемся в Ашхабаде.

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