В столице Туркменистана прошел форум по продовольственной безопасности

В Ашхабаде состоялась международная конференция «Сотрудничество по обеспечению продовольственной безопасности в контексте изменения климата». В форуме, прошедшем в гибридном формате, приняли участие руководители профильных министерств Туркменистана, заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также представители других международных организаций и финансовых структур.

Основная цель конференции – ­координация регионального и глобального сотрудничества для обеспечения продовольственной безопасности в условиях изменения климата.

В своих выступлениях участники форума подчеркнули, что экологическое благополучие является важным фактором укрепления продовольственной безопасности. Было отмечено, что обеспечение продовольственной безопасности в условиях изменения климата носит многосторонний характер. В этой связи отмечалась необходимость повышения эффективности международного сотрудничества.

Подчеркнув значимость нынешней встречи, ее участники выразили искреннюю признательность турк­менской стороне за высокий уровень организации форума. В ходе конференции был подписан документ между правительством Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

В рамках международной конференции также прошли дискуссии в секциях «Совместные подходы к улучшению продовольственной безопасности и устойчивости продовольственных систем в условиях изменения климата», «Использование климатического финансирования для устойчивых продовольственных и сельскохозяйственных систем», «Претворение обязательств в действия: обмен опытом и дальнейшие шаги по обеспечению устойчивости к изменению климата и продовольственной безопасности».

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