Направления парламентской дипломатии обсуждены в Ашхабаде

В столице Туркменистана открылась вторая ашхабадская конференция «Парламентская дипломатия в пространстве ОБСЕ: диалог – инструмент установления сотрудничества для благополучного и мирного будущего», организованная Меджлисом Туркменистана совместно с Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ. Главная цель мероприятия – укрепление регионального диалога, содействие и продвижение всеобъемлющего подхода к обеспечению безопасности, прочного и устойчивого мира во имя благополучия будущих поколений.

Для участия в форуме в Ашхабад прибыли президент ПА ОБСЕ Пиа Каума, специальный представитель ПА ОБСЕ по Центральной Азии, а также международные эксперты, видные общественные и политические деятели, парламентарии Австрии, Германии, Дании, Италии, Кипра, Норвегии, Польши, Румынии, Франции, Хорватии, Швеции, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана.

Представительный состав участников конференции стал очередным подтверждением растущего интереса к динамично развивающемуся Туркменистану, понимания международным сообществом значимости и роли правового статуса нейтралитета как важного фактора обеспечения безопасности, стабильности и глобального устойчивого развития. Собравшиеся выразили искреннюю признательность туркменской стороне за организацию форума, а также за постоянную поддержку проводимых ПА ОБСЕ мероприятий.

В выступлениях участников отмечалось, что Туркменистан является единственной страной в мире, чей правовой статус постоянного нейтралитета, созвучный многовековым традициям туркменского народа, был дважды признан резолюциями ООН. Многоаспектное сотрудничество между странами мира, активное использование инструментов парламентской дипломатии в деле укрепления мира, безопасности и устойчивого развития стало ключевой темой в повестке дня нынешнего форума.

Для зарубежных участников международной конференции «Парламентская дипломатия в пространстве ОБСЕ: диалог – инструмент установления сотрудничества для благополучного и мирного будущего» подготовлена большая культурная программа, включающая посещение музеев, экскурсии по Ашхабаду и знакомство с достопримечательностями туркменской столицы.

© TURKMENISTAN.RU, 2024