|29.11.24 08:59
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Президент Туркменистана принял главу Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пиа Кауму, прибывшую в Ашхабад для участия во второй ашхабадской конференции «Парламентская дипломатия в пространстве ОБСЕ: диалог – инструмент установления сотрудничества для благополучного и мирного будущего».
В продолжение встречи было подчеркнуто, что в настоящее время межпарламентские отношения выступают в качестве одного из важных механизмов укрепления обоюдного понимания и доверия между странами и народами. В данном контексте отмечалось, что традиционно плодотворному двустороннему диалогу присущ динамичный характер. Примером тому служит активное участие делегации Меджлиса (парламента) Туркменистана в сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также в различных семинарах, проводимых под ее патронатом.
В рамках обмена мнениями о перспективах сотрудничества подчеркивалась важность координации совместных усилий по таким вопросам, как экономическое развитие, обеспечение надежного транзита энергоресурсов по различным направлениям, экологическое благополучие и охрана окружающей среды, рациональное использование водных ресурсов.
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