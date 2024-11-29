Президент Туркменистана принял главу Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пиа Кауму, прибывшую в Ашхабад для участия во второй ашхабадской конференции «Парламентская дипломатия в пространстве ОБСЕ: диалог – инструмент установления сотрудничества для благополучного и мирного будущего».

В продолжение встречи было подчеркнуто, что в настоящее время межпарламентские отношения выступают в качестве одного из важных механизмов укрепления обоюдного понимания и доверия между странами и народами. В данном контексте отмечалось, что традиционно плодо­творному двустороннему диалогу присущ динамичный характер. Примером тому служит активное участие делегации Медж­лиса (парламента) Туркменистана в сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также в различных семинарах, проводимых под ее патронатом.

В рамках обмена мнениями о перспективах сотрудничества подчеркивалась важность координации совместных усилий по таким вопросам, как экономическое развитие, обеспечение надежного транзита энергоресурсов по различным направлениям, экологическое благополучие и охрана окружающей среды, рациональное использование водных ресурсов.

© TURKMENISTAN.RU, 2024