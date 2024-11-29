Президент Туркменистана встретился со спецпосланником Генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял специального посланника Генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жана Тодта.

В рамках встречи подчеркивалось, что активное сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями выступает в числе основных направлений внешней политики Туркменистана.

Как отметил президент Сердар Бердымухамедов, повышение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных векторов государственной политики Туркменистана. Наряду с этим в стране вводятся в эксплуатацию дороги, отвечающие мировым стандартам. Примером тому служит строительство высокоскоростной автомагистрали Ашхабад – Туркменабад.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жан Тодт обменялись наилучшими пожеланиями.

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