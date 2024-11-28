Туркменские и китайские ученые обсудили перспективы сотрудничества

В международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана прошел III туркменско-китайский научно-инновационный форум «Инновации, новые технологии и вопросы внедрения их в производство». Для участия в форуме в Ашхабад прибыла представительная делегация в составе заместителя министра науки и технологий КНР г-жи Линь Синь, руководителей и сотрудников научно-исследовательских центров, профессоров и преподавателей вузов дружественной страны.

В рамках заседания стороны с удовлетворением констатировали традиционно дружественный и доверительный характер межгосударственного диалога, получившего в последние годы мощный импульс к развитию и статус стратегического партнерства. Среди главных тем обсуждения – создание туркменско-китайского центра научно-технического сотрудничества при международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана.

Прозвучавшие доклады охватывали теоретические и практические аспекты развития различных областей, актуальные направления проводимых в Туркменистане и Китае исследовательских работ, вопросы создания конкурентоспособных, экологически безопасных и экономически эффективных высоких технологий, активного внедрения наукоёмких решений в производство. Предметом заинтересованного обсуждения стали перспективы плодотворного взаимодействия между туркменскими и китайскими учеными в самых разных сферах, определение точек соприкосновения для будущей совместной деятельности в контексте приоритетов национальных программ развития.

В числе важных направлений развития межгосударственных отношений были обозначены укрепление научно-технологического сотрудничества, подготовка кадров и взаимная трансформация достижений в области научно-технологических инноваций. Состоялся ряд двусторонних встреч и «круглых столов», где были обсуждены перспективные направления и формы сотрудничества научных учреждений на ряде ключевых направлений.

По итогам форума состоялось подписание пакета двусторонних документов.

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