В МИД Туркменистана состоялась встреча со специальным посланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со специальным посланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом.

В ходе встречи стороны отметили, что за последние годы Туркменистан стал эффективной платформой для диалога в области транспорта. В этой связи констатировалась важность проводимых в Ашхабаде международной конференции и выставки «Международные транспортные и транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024».

Стороны акцентировали внимание на положительной динамике снижения дорожно-транспортных происшествий и эффективности реализуемых Туркменистаном мер в данном направлении, в числе которых строительство современных дорог, внедрение систем автоматизированного контроля за движением, усиление контроля за соблюдением гражданами правил дорожного движения и другие.

Собеседники выразили готовность развивать сотрудничество в целях формирования безопасной и инклюзивной транспортной инфраструктуры, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения как основы устойчивого развития. Также была подчеркнута значимость созданной по инициативе Туркменистана «Группы друзей устойчивого транспорта» в своевременной выработке многосторонних подходов в сфере транспорта.

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