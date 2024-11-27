В Ашхабаде проходит международный форум транспортников

В туркменской столице состоялось открытие международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024» (ITTC-2024).

В международном форуме принимают участие около 600 делегатов из более чем 40 стран мира. Среди них представители государственных и частных учреждений, международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, Всемирного банка и дипломатических миссий в Туркменистане, а также средств массовой информации.

Участники форума с большим вниманием заслушали поздравительное обращение президента Сердара Бердымухамедова к участникам международной выставки и научной конференции. «Столь представительный форум позволит значительно расширить международное сотрудничество в области устойчивого транспорта, наглядно продемонстрировать всему миру позицию Туркменистана в международных транспортно-транзитных системах, в том числе в транспортных коридорах по маршрутам Восток–Запад и Север–Юг, с его инновационным потенциалом в области мультимодальных грузоперевозок», – говорится в послании президента Туркменистана.

Пленарное заседание было отмечено участием высокопоставленных представителей международных организаций. Среди участников – спецпосланник ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт, генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто, руководители транспортных ведомств Казахстана, Таджикистана, Турции и Румынии.

Программа конференции первого дня была сфокусирована на двух ключевых направлениях: развитие транспортных коридоров и поиск инновационных механизмов финансирования устойчивого транспорта. Кроме того, участники конференции обсудили вопросы эффективной интеграции различных транспортных систем и инвестиционные стратегии.

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