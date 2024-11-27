Президент Туркменистана принял членов делегации Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля Аль Мазруи и министра промышленности и передовых технологий, генерального директора Национальной нефтяной компании Абу-Даби Солтана Ахмеда Аль-Джабера.

В рамках встречи отмечалось совпадение позиций двух стран в позитивном решении вопросов поддержания мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития. Как подчеркивалось, это служит крепким фундаментом для взаимодействия в рамках авторитетных международных структур, прежде всего ООН.

Особый акцент был сделан на том, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из важных торгово-экономических партнеров Туркменистана. Наглядное подтверждение тому – ежегодный рост двустороннего товарооборота. В продолжение констатировалось, что топливно-энергетический потенциал и выгодное географическое расположение двух стран создают широкие возможности для эффективного наращивания туркменско-эмиратского сотрудничества.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов пожелал министру энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлю Аль Мазруи и министру промышленности и передовых технологий, генеральному директору Национальной нефтяной компании Абу-Даби Солтану Ахмеду Аль-Джаберу крепкого здоровья, благополучия, успехов в ответственной работе.

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