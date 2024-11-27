Президент Туркменистана встретился с сенатором из США

Президент Сердар Бердымухамедов принял члена Комитета по энергетике и природным ресурсам, сенатора от штата Монтана Соединённых Штатов Америки Стива Дейнса.

На переговорах было отмечено, что отношения между Туркменистаном и США, основываясь на принципах взаим­ного уважения, доверия и взаимопонимания, включают в себя политико-дипломатическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарные направления. При этом констатировалось, что в последние годы политический диалог между двумя странами обрел активный характер. Это создает возможность для эффективного обмена мнениями по таким вопросам глобальной повестки дня, как устойчивое развитие, обеспечение безопасности и изменение климата.

Предметом обсуждения на переговорах также стала торгово-экономическая сфера, которая выступает в числе основных векторов взаимодействия между Туркменистаном и США. На протяжении многих лет осуществляется продуктивное сотрудничество между Ашхабадом и крупнейшими американскими компаниями, принимающими участие в претворении в жизнь значимых проектов в Туркменистане. В данном контексте отмечался большой вклад в этот процесс делового совета «Туркменистан – США».

Как подчеркнул глава государства, Ашхабад реализует стратегию диверсификации маршрутов экспорта энергоресурсов. При этом, как отмечалось, Туркменистан выступает за развитие партнерства с учетом интересов производителей, потребителей и транзитеров.

В ходе обмена мнениями о прио­ритетных направлениях двустороннего взаимодействия констатировалось наличие широких возможностей для развития двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и член Комитета по энергетике и природным ресурсам, сенатор от штата Монтана Соединенных Штатов Америки Стив Дейнс адресовали друг другу наилучшие пожелания.

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