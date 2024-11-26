В Ашхабаде прошли Дни корейской культуры

В столице Туркменистана прошли Дни корейской культуры при организационной поддержке посольства Республики Корея.

Главным событием культурной программы стал концерт в музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули, на котором выступили приглашенные корейские исполнители в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева. Прозвучали корейские лирические произведения, воспевающие любовь, природу и красоту жизни, а также шедевры мировой вокальной классики в исполнении известных оперных певцов – тенора Квон Хвапхена и меццо-сопрано Квон Миджи.

Концерт стал еще одним ярким событием культурной жизни туркменской столицы, подтверждающим важность и востребованность международного культурного диалога.

© TURKMENISTAN.RU, 2024