На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 22 сделки На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 22 сделки на общую сумму 42 миллиона 586 тысяч долларов США. Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Узбекистана закупили сжиженный газ и осветительный керосин, выработанные на технологических установках государственного концерна «Туркменнефть». Бизнесмены из Таджикистана приобрели сжиженный газ (госконцерн «Туркменгаз»), а предприниматели из Афганистана – автобензин (ГК «Туркменхимия»). На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопчатобумажную пряжу и отходы текстильного производства на общую сумму более 23 миллионов 430 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2024