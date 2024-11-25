Туркменистан и Белоруссия совершенствует систему государственного финансирования устойчивого развития

В Туркменистане побывала делегация Республики Беларусь в целях обмена опытом в области финансирования устойчивого развития.

Зарубежные специалисты обсудили с туркменскими партнерами вопросы эффективного государственного финансирования устойчивого развития. Они побывали на местах реализации проектов для ознакомления с потенциалом системы здравоохранения. Мобилизация внутреннего государственного финансирования имеет решающее значение для финансирования устойчивого развития. Определенные роли отводятся многим финансовым учреждениям, начиная с банков микрофинансирования, почтовых и кооперативных банков и банков развития и заканчивая традиционной банковской системой.

В то же время очень большое значение имеет создание благоприятных условий. Укрепление политических, правовых, нормативных и институциональных условий внутри соответствующих стран является эффективным средством, позволяющим правительствам стимулировать частные инвестиции. Стороны сошлись во мнении в том, что международное государственное финансирование, включая оказание помощи, финансирование деятельности, связанной с климатом, и другие виды поддержки, и впредь будет играть ведущую роль в финансировании устойчивого развития.

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