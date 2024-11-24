Новый приток газа получен из скважины газового месторождения «Галкыныш»

Новый промышленный приток природного газа с различной глубины получен на эксплуатационной скважине №265 месторождения «Галкыныш». Здесь успешно проведены буровые работы на глубине до 4485 метров и обнаружено несколько продуктивных горизонтов в пластах под землёй.

Подтверждено, что объем добычи «голубого топлива» на данной скважине с суточным дебитом 2 миллиона кубометров будет только увеличиваться. Примечателен и тот факт, что буровики используют чрезвычайно эффективные, но при этом весьма сложные технологии строительства скважин, требующие от специалистов высочайшей квалификации.

Газовое месторождение «Галкыныш», признанное, согласно международной классификации, супергигантским по запасам и считающееся «уникальным» по техническим показателям, сегодня служит надежным источником «голубого топлива».

Помимо «Галкыныш», в стране находятся в разработке еще десятки месторождений, в том числе на шельфе туркменского сектора Каспийского моря, где кроме газа имеются разведанные запасы нефти. Это подтверждает статус Туркменистана как мощной энергетической державы, обладающей четвертыми по величине запасами природного газа в мире.

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