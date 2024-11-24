День рождения доброго сказочника

К 80-летию народного художника Туркменистана, члена союза кинематографистов страны Меджека Чарыева в ашхабадском выставочном центре Союза художников открылась персональная выставка, на которой представлено около 90 произведений. Экспозиция демонстрирует многогранное творчество художника: пейзажи, портреты, графику, иллюстрации, шаржи и эскизы.

Меджек Чарыев – основатель туркменской рисованной мультипликации. Его лучшие работы, такие как "Бовенджик", "Меред и солнышко", "Жук и муравей", "Ковер-самолет", стали важной частью современного культурного наследия Туркменистана. Вклад мастера в искусство отмечен званием народного художника Туркменистана. Он также активно занимается педагогической деятельностью, передавая свой опыт молодым художникам. Его иллюстрации к туркменским сказкам и символы, включая эмблему Азиады-2017, свидетельствуют о многообразии его таланта и неугасаемой творческой энергии.

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