Туркменистан и ЮНИСЕФ обсудили перспективы взаимодействия Представительство Детского фонда ООН в Туркменистане провело рабочее совещание с национальными партнерами для обсуждения проекта новой совместной программы на 2026–2030 годы. Программа направлена на повышение благосостояния детей во всех направлениях, включая здравоохранение и питание, развитие детей в раннем возрасте, образование, социальную защиту, вовлечение детей с инвалидностью в жизнь общества. Программа ЮНИСЕФ будет отвечать стратегическим приоритетам Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития. Опираясь на результаты предыдущих программ, работа ЮНИСЕФ отражает расширенные масштабы сотрудничества с правительством Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2024