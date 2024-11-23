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23.11.24 08:51

Туркменистан и ЮНИСЕФ обсудили перспективы взаимодействия

Представительство Детского фонда ООН в Туркменистане провело рабочее совещание с национальными партнерами для обсуждения проекта новой совместной программы на 2026–2030 годы.

Программа направлена на повышение благосостояния детей во всех направлениях, включая здравоохранение и питание, развитие детей в раннем возрасте, образование, социальную защиту, вовлечение детей с инвалидностью в жизнь общества. Программа ЮНИСЕФ будет отвечать стратегическим приоритетам Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития.

Опираясь на результаты предыдущих программ, работа ЮНИСЕФ отражает расширенные масштабы сотрудничества с правительством Туркменистана.

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