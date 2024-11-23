В МИД Туркменистана принят спецпосланник МИД КНР по Афганистану

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев встретился с членами делегации КНР во главе со специальным посланником МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюном.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления стратегического межгосударственного сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочной, обоюдовыгодной основе, а также обменялись мнениями о ходе реализации ранее достигнутых договоренностей.

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан рассматривает многосторонние международные площадки по поддержанию стабильности в Афганистане как важный фактор стимулирования устойчивого восстановления и роста социально-экономической обстановки соседней страны. В данной связи, стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к 5-й встрече министров иностранных дел соседствующих с Афганистаном государств, которая пройдет в Туркменистане.

Собеседники подтвердили, что Туркменистан и Китай продолжат оказывать всемерную поддержку Афганистану в целях его экономического восстановления, придерживаясь принципов дружбы и добрососедства.

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