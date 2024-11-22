В Туркменистане запущено производство глицирризиновой кислоты

В городе Туркменабаде успешно заработал современный завод по производству глицирризиновой кислоты. Новое предприятие, входящее в состав агропромышленного комплекса «Буян» и подчиненное Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, выпускает глицирризиновую кислоту в чистом виде. Продукция пользуется высоким спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Туркменская лакрица отличается высоким содержанием глицирризиновой кислоты, которая является природным соединением, извлекаемым из корней солодки. Это вещество обладает множеством полезных свойств и играет значительную роль в медицинской, фармацевтической и косметической отраслях.

Производственная мощность завода рассчитана на переработку 4500 тонн корня солодки в год, из которых получается примерно 390 тонн неочищенной глицирризиновой кислоты. Введение в эксплуатацию нового завода по производству глицирризиновой кислоты в Туркменабате стало важным шагом для агропромышленного комплекса страны, способствуя укреплению экономики и улучшению медицинского обслуживания.

© TURKMENISTAN.RU, 2024