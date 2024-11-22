Туркменско-узбекский межрегиональный форум и национальная выставка узбекских товаров проведены в Туркменабаде

В областном центре Туркмен­абаде прошли туркменско-узбекский межрегиональный форума и национальная выставка узбекских товаров.

Участники форума ознакомились с представленными на смотре товарами производства Узбекистана. В экспозиции представлена продукция и услуги от крупных государственных структур и частных компаний соседнего государства, что свидетельствует о заинтересованности узбекских товаропроизводителей в долгосрочном взаимодействии с туркменскими партнерами.

На выставочной площадке установлены павильоны компаний, занятых в горнорудной, металлургической, нефтегазовой, электроэнергетической и химической индустрии, машиностроении, в выпуске стройматериалов, бытовой техники и продовольственной продукции, медицинских средств, а также в торговле. Нынешний смотр имел определяющее значение в контексте расширения двустороннего бизнес-партнерства, повышения объемов взаимного товарооборота, налаживания новых контактов с компаниями и инвесторами. Вместе с тем выставка позволила значительно расширить и установить прямые линии связи между деловыми кругами обеих стран.

Как отмечалось на конференции «Развитие сотрудничества в сфере торговли: создание благоприятных факторов и поддержка предпринимательства», Узбекистан является для Туркменистана ключевым экономическим партнером. В числе потенциально перспективных направлений взаимодействия были названы аграрный сектор, энергетика, химическая индустрия и нефтехимия, машиностроение, текстильная и фармацевтическая отрасли.

В тот же день в Государственном музыкально-драматическом театре Лебапского велаята (области) имени Сейитназара Сейди состоялся совместный концерт мастеров искусств Туркменистана и Республики Узбекистан.

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