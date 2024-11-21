Вышел в свет фундаментальный труд известного композитора о туркменской музыке

Издана книга «Теория туркменской музыки» – энциклопедический труд, автором которого является известный композитор, ученый, педагог, более тридцати лет занимающийся изучением теоретических особенностей туркменской народной музыки.

Выход в свет этого масштабного по объему и глубине содержания исследования сравним по своему значению с появлением почти век назад классического труда «Туркменская музыка» В. А. Успенского и В. М. Беляева, изданного спустя годы на туркменском языке под научной редакцией Сухана Туйлиева и ставшего настольной книгой целого поколения представителей музыкального искусства.

Этим известным музыковедам, а также народным музыкантам посвятил свою книгу «Теория туркменской музыки» Сухан Туйлиев – автор учебников и сборников вокальных сочинений, более сорока научных и популярных статей.

В основу новой книги, выпущенной в Санкт-Петербурге издательством «Планета музыки», положена монография ученого, десятилетие назад выходившая в свет на туркменском языке в качестве учебника. Новое 600-страничное издание на русском языке значительно дополнено. Книга включает две части. Каждая из частей сопровождается богатым справочным материалом, содержащим сведения об исполнителях народной музыки, композиторах и музыковедах.

Новое издание, вышедшее в свет на русском языке и отличающееся доступностью изложения теоретического материала, значительно расширит аудиторию читателей, как профессионально изучающих историю и теорию туркменской музыки, так и проявляющих любительский интерес к музыкальной культуре туркменского народа.

Исследование Сухана Туйлиева, несомненно, является важной вехой в истории национального музыковедения и культуры.

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