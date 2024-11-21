В Душанбе состоялись туркменско-таджикские политические консультации

В Душанбе состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Таджикистан. Туркменскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов, а таджикскую – заместитель министра иностранных дел Имоми Содик Ашурбойзада.

В ходе консультаций были обсуждены политико-дипломатические отношения между двумя странами, подчеркнута важность регулярных контактов на высшем уровне. Особый акцент сделан на вопросах взаимодействия в рамках региональных и международных структур, в частности, ООН. Собеседники подчеркнули эффективность партнерства по линии министерств иностранных дел. Дипломаты высоко оценили уровень отношений в рамках действующей программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран. Вместе с тем, были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Стороны оценили состояние торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Была подчеркнута необходимость совершенствования условий, способствующих дальнейшему развитию связей в этом направлении, включая вопросы увеличения экспортно-импортных операций, расширения номенклатуры предоставляемых товаров и услуг.

Кроме того, члены делегаций заострили внимание не культурно-гуманитарном направлении сотрудничества. Подчеркнут позитивный опыт взаимодействия в сферах науки и образования. Стороны условились продолжать практику организации культурных и научных обменов.

В рамках визита в Таджикистан заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов также встретился с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов туркмено-таджикского взаимодействия, а также затронули международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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