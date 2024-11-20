В Туркменистане проходят Дни культуры Республики Узбекистан

Во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялась церемония открытия Дней культуры Республики Узбекистан в Туркменистане. В церемонии приняли участие руководители и представители профильных министерств Туркменистана и Республики Узбекистан, аккредитованных в стране диппредставительств, работники культуры.

В фойе Дворца мукамов состоялась выставка произведений декоративно-прикладного искусства. Экспозицию составили материалы и произведения о традициях и культуре, природных достопримечательностях и об истории народа Узбекистана.

Выступившие на церемонии подчеркнули, что стратегия комплексного гуманитарного партнерства способствует взаимообогащению культур и искусств, наращиванию конструктивных связей в этой области. Как отмечалось, нынешнее мероприятие позволило определить новые направления двусторонних отношений и в очередной раз послужило мостом для диалога культур.

Затем состоялся концерт мастеров искусств Республики Узбекистан, где были представлены музыкально-песенные и танцевально-этнографические номера. Выступления работников творческого цеха соседней страны произвели на собравшихся яркое впечатление. Концертную программу продолжил ансамбль музыкантов, которые продемонстрировали навыки игры на древних музыкальных инструментах узбекского народа.

В рамках Дней культуры запланирована встреча писателей двух стран, посвященная творчеству великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги. В столичном парке отдыха «Ташкент» состоятся концерт мастеров искусств соседнего государства, показ национальных узбекских нарядов и блюд, а также выставка произведений декоративно-прикладного искусства Республики Узбекистан.

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