В Туркменистане прошла первая комплексная экспедиция по изучению грязевых вулканов

В Туркменистане начали проводить масштабную научную инициативу по включению уникальных грязевых вулканов Акпатлавук и Геокпатлавук в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже состоялась первая комплексная экспедиция в этом направлении, объединившая ведущих специалистов страны.

В состав экспедиции вошли представители Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, биологи, географы, геологи из ГК «Туркменгеология», сотрудники Министерства охраны окружающей среды страны и Института Каспийского моря.

Для подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО ученые планируют создать единый государственный реестр объектов природного наследия, включающий точные параметры и геологическую локацию каждого вулкана. Предстоит обновить данные атласа грязевых вулканов страны, последняя версия которого была составлена в 1952 году и содержала информацию о сорока проявлениях вулканизма. Важным аспектом исследования станет применение современных методов космического и дистанционного зондирования для мониторинга активности вулканов.

Вулканы Акпатлавук и Гекпатлавук расположены в прибрежной зоне Каспийского моря. Это древние геологические памятники, представляющие собой уникальное природное явление, имеющее огромное научное значение. По мнению исследователей, формирование грязевых вулканов началось 10-12 миллионов лет назад в результате сокращения древнего моря Тетис.

Уникальной особенностью вулкана Акпатлавук, находящегося вблизи поселка Эсенгулы, является крупное кратерное озеро, питаемое газо-грязевыми источниками. Гекпатлавук возвышается на 70 метров над песчаной равниной севернее Экерема. Конус вулкана, изрезанный желобами и оврагами, постоянно видоизменяется под воздействием потоков загазованной грязи. Ученые установили, что корни этих природных феноменов уходят на глубину до восьми километров.

Всего на территории Туркменистана находится около 12 наиболее значимых для науки вулканов, которые являются частью уникального природного комплекса, охватывающего также территории Азербайджана и Ирана. Данный регион включает почти половину всех известных грязевых вулканов мира.

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