Туркменские борцы завоевали шесть медалей на чемпионате мира по самбо

Шесть медалей различного достоинства завоевали туркменские самбисты на состоявшемся в Астане 49-м чемпионате мира. Крупнейший турнир в Казахстане с призовым фондом 311 000 долларов США собрал 470 спортсменов из 80 стран мира, которые оспаривали 31 комплект медалей в соревнованиях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. По итогам трех дней соревнований туркменские самбисты завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Награду высшей пробы завоевал 26-летний мастер спорта Муминджан Арзыкулов. Он стал чемпионом мира по боевому самбо в весовой категории до 71 кг, в которой за победу боролись 24 атлета. Серебряными призерами стали Бягуль Нурыева (боевое самбо, до 50 кг) и Сабина Агаджанова (боевое самбо, свыше 80 кг). Бронзовых медалей в состязаниях по боевому самбо удостоились Зарина Абдырахманова (весовая категория до 54 кг) и Гульзада Джоракулиева (до 72 кг). Бронзовой медалью в спортивном самбо (весовая категория до 71 кг) награжден Камбар Умаров.

Следующий, юбилейный 50-й чемпионат мира по самбо состоится в 2025 году в Ашхабаде. На состоявшемся в Астане конгрессе ФИАС делегаты также утвердили город Ашхабад в качестве места проведения конгресса-2025.

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