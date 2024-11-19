На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 72 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 72 сделки на общую сумму свыше 24 миллионов 818 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Турции, Гонконга, Афганистана закупили сжиженный газ и осветительный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Швейцарии, Афганистана, Узбекистана, Украины приобрели дизельную фракцию и карбамид (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Сербии, Азербайджана Киргизии были реализованы наборы постельного белья, хлопчатобумажная пряжа, сухой экстракт солодкового корня, джинсовые изделия, ткань суровая.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной дорожный битум и упаковочную полимерную пленку, а также флоатное листовое стекло, ковры ручной работы, хлопчатобумажную пряжу, отходы текстильного производства на общую сумму более 90 миллионов 88 тысяч манатов.

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