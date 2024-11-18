В Туркменистане подведены итоги акции «Анау – культурная столица тюркского мира 2024»

В здании «Белая юрта туркмен» под Ашхабадом состоялись торжества по случаю подведения итогов мероприятий, приуроченных к провозглашению города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

В мероприятии участвовали члены правительства, руководители и представители общественных организаций, средств массовой информации, дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. Среди гостей – руководители Международной организации тюркской культуры, соответствующих министерств стран-членов ТЮРКСОЙ.

Выступая на торжественной церемонии, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что международные мероприятия, организованные по случаю провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, имеют большое значение в укреплении культурного диалога между тюркскими народами.

Затем состоялся праздничный концерт мастеров искусств Туркменистана и тюркоязычных стран, в котором прозвучали фольклорные и современные песенно-музыкальные композиции, отражающие многовековые самобытные традиции братских народов. В ходе мероприятия официальной делегации города Актау Республики Казахстан, объявленного культурной столицей тюркского мира в 2025 году, был вручен специальный кубок ТЮРКСОЙ.

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