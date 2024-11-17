Состоялось заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО

Под председательством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова состоялось очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

В работе заседания приняли участие ряд заместителей председателя Кабинета министров, руководители и представители профильных министерств и отраслевых ведомств, общественных организаций, средств массовой информации. На заседании обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в рамках этого специализированного учреждения ООН, намечены планы взаимодействия на ближайшую перспективу.

Было отмечено, что, присоединившись к основополагающим международным документам ЮНЕСКО, среди которых конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия и об охране нематериального культурного наследия, Туркменистан демонстрирует приверженность принятым на себя обязательствам. До сегодняшнего дня исторические и природные памятники, а также культурные ценности Туркменистана были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

О поступательной динамике взаимодействия с ЮНЕСКО наглядно свидетельствуют и установившиеся контакты по линии образования. Кафедры ЮНЕСКО функционируют в двух высших учебных заведениях Туркменистана, клубы ЮНЕСКО открыты в пяти вузах, а шесть средних школ Туркменистана включены в сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Далее была заслушана информация об итогах работы Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО за истекший период, а также о задачах, обозначенных в плане на 2024 год.

© TURKMENISTAN.RU, 2024