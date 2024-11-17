В Ашхабаде прошло 48-е заседание Межправительственного совета дорожников СНГ

В столице Туркменистана прошло заседание Межправительственного совета дорожников стран СНГ. Во встрече, проведенной в гибридном режиме, приняли участие представители дорожных, транспортных и научно-исследовательских организаций Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, ассоциированные члены Межправительственного совета дорожников, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Исполнительного комитета Координационного транспортного совещания государств – участников СНГ.

В ходе заседания было рассмотрено 16 вопросов, в том числе о состоянии и развитии автомобильных дорог в Туркменистане. Межправительственный совет дорожников, объединяющий автодорожные ведомства всех стран Содружества, является органом отраслевого сотрудничества, оперативно реагирующим на растущие запросы государств по обеспечению бесперебойного международного автомобильного сообщения и развитию транспортной инфраструктуры. Его цель – содействие развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог общего пользования, создание условий для более полного использования производственного и научно-технического потенциала дорожных организаций государств–участников СНГ, оказание поддержки правительствам в проведении согласованной дорожной политики и углублении интеграционных процессов, повышение уровня подготовки кадров.

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