В Брюсселе прошла очередная межпарламентская встреча между Туркменистаном и ЕС

В здании Европейского парламента в Брюсселе прошла межпарламентская встреча Туркменистана и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили нынешнее сотрудничество, а также возможности налаживания новых направлений взаимодействия. Обсуждались усилия Туркменистана по диверсификации экономики и расширению торгово-инвестиционных связей с Евросоюзом.

Делегации выразили заинтересованность в углублении экономических отношений. Туркменской стороной были озвучены законодательные меры, нацеленные на улучшение доступности рынка и стимулирование иностранных инвестиций, обеспечивающие равные условия для всех партнеров.

В сфере прав человека, верховенства закона и социальной политики делегация Туркменистана выразила свою открытость к диалогу и озвучила недавние достижения, такие как искоренение безгражданства, отметив активное сотрудничество с ЕС, ОБСЕ и ООН для усиления защиты прав человека и социальных гарантий.

На встрече была подчеркнута стратегическая значимость Центральной Азии как моста между Европой и Азией. В этой связи были обсуждены вопросы партнерства в области транспорта и инфраструктуры, включая текущие и планируемые региональные транспортные инициативы, направленные на усиление взаимосвязанности.

Делегации условились провести следующую межпарламентскую встречу между Туркменистаном и Евросоюзом в Туркменистане.

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