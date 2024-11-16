Туркменистан и ТЮРКСОЙ намерены укреплять многоплановое сотрудничество

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией во главе с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, обозначены перспективные направления партнерства Туркменистана с ТЮРКСОЙ.

Было отмечено, что в текущем году была проделана большая работа по проведению свыше 40 различных мероприятий в честь знаменательных дат по линии ТЮРКСОЙ: объявление 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», празднование 300-летия со дня рождения великого классика литературы Востока и избрание древнего туркменского города Анау в качестве культурной столицы тюркского мира.

В продолжение встречи собеседники подчеркнули важность проведения заключительных торжественных мероприятий по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, а также очередного заседания Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ и концерта мастеров искусств тюркских государств.

Особый акцент участники сделали на вопросах организации предстоящих совместных мероприятий, намеченных к проведению в 2025 году. В завершение встречи собеседники подчеркнули плодотворный характер взаимодействия Туркменистана с ТЮРКСОЙ, нацеленного на сохранение, изучение и популяризацию в мире богатейшего культурного наследия тюркоязычных народов.

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