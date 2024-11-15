|15.11.24 07:47
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В Ашхабаде открылся международный форум «Туркментел–2024»
В Ашхабаде начала свою работу 17-я международная выставка телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования и научная конференция «Türkmentel–2024». В масштабном мероприятии принимают участие около 250 делегатов из 27 стран мира.
Ежегодно проводимая международная выставка и научная конференция «Туркментел–2024» дает возможность для ознакомления с достижениями в сферах высоких технологий, инноваций и телекоммуникаций, обмена опытом. Собравшиеся с большим вниманием выслушали поздравительное послание президента Сердара Бердымухамедова участникам международной выставки и научной конференции.
Программа конференции предусматривает выступления руководителей крупных иностранных телекоммуникационных компаний. Форум станет важной площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития сферы коммуникаций в регионе.
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