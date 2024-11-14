В Ашхабаде проходит международный кинофестиваль «Горкут-ата»

В Ашхабаде открылся международный фестиваль кинематографистов тюркских стран «Горкут-ата». Фестиваль, организованный в рамках сотрудничества стран-членов ТЮРКСОЙ, собрал кинодеятелей и участников из разных уголков Центральной Азии и Турции. Церемония открытия прошла в Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. Гостей аплодисментами встречали на красной дорожке перед входом во дворец.

С открытием фестиваля его участников поздравил в официальном приветствии президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В рамках события зрители смогут увидеть как художественные, так и документальные фильмы, которые будут демонстрироваться в кинотеатре «Ашхабад» и в киноконцертных залах «Туркменистан» и «Ватан». Кинофорум стал важным событием для процесса культурного обмена среди тюркских народов, предлагая платформу для представления разнообразных кинематографических работ и обмена опытом между режиссерами и специалистами из разных стран.

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