В Ашхабаде обсуждены аспекты защиты энергетической инфраструктуры

В Ашхабаде состоялось международное совещание на уровне экспертов и первое международное мероприятие по запуску «Технического руководства по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак». Мероприятие было организовано правительством Туркменистана совместно с Контртеррористическим управлением ООН и правительством Российской Федерации.

Двухдневное мероприятие было нацелено на повышение осведомленности об угрозах энергетической инфраструктуре, привлечение международных экспертов к обсуждению передового опыта в данном направлении. Участники заседания рассмотрели основные аспекты защиты критически важной энергетической инфраструктуры и обменялись мнениями касательно усиления взаимодействия на международном уровне. Выступающие поделились основными векторами деятельности, предпринимаемой на национальном уровне.

Было отмечено, что принятая по инициативе Туркменистана резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2023 года «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» предусматривает консолидацию усилий международного сообщества в преодолении энергетических кризисов и призывает обеспечить надежность и стабильность трансграничных поставок энергетических ресурсов. Глобальная программа ООН по защите уязвимых целей от террористических угроз, реализуемая совместно с рядом международных организаций, с 2021 года оказывает поддержку государствам-членам в наращивании их потенциала, развитии связей между экспертами и выявлении передовой практики в области защиты критически важной инфраструктуры.

Нынешнее совещание, прошедшее в Ашхабаде, стало также первичным запуском «Технического руководства по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак».

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