В Туркменистане стартовал международный теннисный турнир

В туркменской столице состоялась торжественная церемония открытия международного теннисного турнира «Ashgabat Open 2024» среди юношей и девушек до 14 лет из 12 стран Европы и Азии. Местом его проведения стал теннисный комплекс, входящий в инфраструктуру столичного Олимпийского городка.

В торжественной обстановке было зачитано приветственное обращение президента Сердара Бердымухамедова, в котором глава государства поздравил участников международного теннисного турнира с его открытием на гостеприимной туркменской земле и выразил уверенность, что нынешние соревнования придадут мощный стимул развитию тенниса в Туркменистане, а иностранные участники во всей полноте прочувствуют гостеприимство туркменского народа и получат яркие впечатления о солнечной стране.

По окончании официальной части церемонии состоялось яркое музыкально-танцевально представление. В тот же день состоялись и первые поединки юных спортсменов.

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