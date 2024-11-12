В МИД Туркменистана состоялась встреча с постоянным координатором ООН в Туркменистане

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления сотрудничества Туркменистана с ООН и её специализированными агентствами. Особый акцент был сделан на климатической тематике. Стороны обсудили конкретные пути взаимодействия по реализации дорожной карты на 2025–2026 годы по укреплению международного сотрудничества Туркменистана для реализации целей и задач, предусмотренных «Глобальным метановым обязательством».

Дипломаты также обменялись мнениями по реализации инициативы Туркменистана о создании регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. В частности, была подчеркнута значимость обмена опытом между специалистами на системной основе, укрепления партнерства между координационными центрами государств региона, занимающихся вопросами изменения климата и др.

Стороны также обсудили подготовку к совместным мероприятиям, намеченным к проведению до конца года. Были также обсуждены вопросы, связанные с планами на будущий год, объявленный Генассамблеей ООН Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2024