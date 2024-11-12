|12.11.24 07:10
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 13 сделок
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 13 сделок на общую сумму более 1 миллиона 257 тысяч долларов США.
Бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции закупили произведенные на технологических установках ГК «Туркменнефть» нефтяной битум и полипропилен соответственно. Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Турции, Германии, Киргизии были реализованы крашеные махровые изделия, чайный напиток с солодковым корнем, хлопчатобумажная пряжа.
На внутренний рынок туркменские покупатели приобрели хлопчатобумажную пряжу, спиртовой раствор йода и хлопковое волокно. Общая сумма сделок составила более 3 миллионов 801 тысячи манатов.
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