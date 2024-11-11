Президент Туркменистана принял участие в акции по посадке деревьев

В Туркменистане при участии президента Сердара Бердымухамедова стартовал осенний сезон всенародной акции по посадке деревьев.

В акции также приняли участие председатель Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители и представители военных и правоохранительных органов, министерств, ведомств, аккредитованных в стране дипломатических миссий и международных организаций.

Помимо посадки новых деревьев, повсеместно были проведены работы по уходу за уже существующими насаждениями, что важно для поддержания чистоты и облагораживания парковых и лесных зон.

Всего по Туркменистану в ходе нынешней всенародной акции высажено 539 тысяч 185 деревьев различных пород. Также в парках и лесных зонах наряду с очисткой и благо­устройством предприняты меры по уходу за уже высаженными ранее более 2 миллионами 67 тысячами 630 деревьями.

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