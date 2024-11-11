Праздник урожая широко отмечен в Туркменистане

Праздник урожая, символизирующий трудолюбие земледельцев страны, непреходящую щедрость родной земли, широко отмечен в Туркменистане. Во всех уголках страны прошли торжества в честь тружеников сельского хозяйства.

В честь праздника урожая президент Сердар Бердымухамедов направил приветственное обращение доблестным труженикам села и народу независимого нейтрального Туркменистана.

«Этот праздник отмечается в независимом нейтральном Туркменистане на государственном уровне ежегодно, во второе воскресенье ноября, и проявляет чувство гордости за дары, полученные самоотверженными земледельцами с нашей земли благодаря их упорству и любви к своему делу, а также выражает высокое почитание государством их добросовестного труда», – говорится в обращении.

В Ашхабаде, в Центре общественных организаций, по случаю праздника прошло торжество, в рамках которого наградили передовиков агропромышленного сектора Туркменистана. Накануне праздника президент Туркменистана распорядился наградить работников аграрного сектора медалью «За любовь к Отечеству» за особые заслуги в развитии сельского хозяйства.

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