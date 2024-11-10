Итоги глобальной кампании гражданской принадлежности подведены в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялась региональная министерская конференция «Искоренение безгражданства в Центральной Азии». В форуме, организованном правительством Туркменистана и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также агентств ООН и международных организаций.

Главная цель данного масштабного мероприятия – подведение итогов глобальной кампании #IBelong (#ЯПринадлежу) в Центральной Азии. Данная кампания была запущена УВКБ ООН ровно десять лет назад – в ноябре 2014 года – как инструмент широкого международного сотрудничества в целях ликвидации безгражданства, которое остается актуальной проблемой современности.

Работа международной конференции проходила в рамках пленарных сессий, в ходе которых главы и представители делегаций, УВКБ ООН и других агентств ООН, международных организаций и дипломатического корпуса обменялись опытом и продемонстрировали приверженность международным инициативам, особое внимание государств к разрешению ситуации и готовность продолжать работу в последующих форматах.

В выступлениях отмечалось, что Центральная Азия занимает лидирующие позиции в мире по решению проблемы безгражданства, а Туркменистан и Киргизия являются единственными странами в мире, которые разрешили все известные случаи безгражданства. Подчеркивалось, что Туркменистан, будучи постоянным членом Исполнительного комитета Программы верховного комиссара ООН по делам беженцев, в рамках его 75-й сессии официально заявил о присоединении к Глобальному альянсу по искоренению безгражданства.

Участники заключили, что ашхабадская конференция стала важной площадкой для широкого диалога на ключевом этапе перехода стран к Глобальному альянсу в соответствии с повесткой Целей устойчивого развития. По результатам конференции «Искоренение безгражданства в Центральной Азии» был принят итоговый документ.

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