Президент Туркменистана принял помощника Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял помощника верховного комиссара ООН по делам беженцев госпожу Рувендрини Меникдивела.

Гостья вручила президенту Туркменистана сертификат Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) за достижения Туркменистана в ликвидации безгражданства в стране. Было отмечено, что ООН придает большое значение сотрудничеству с Туркменистаном, продвигающим инициативы по укреплению глобального мира и доверия.

Глава государства выразил уверенность, что вручение соответствующего сертификата Туркменистану и проведение в Ашхабаде Центральноазиатской министерской конференции по вопросам безгражданства станут важным шагом в расширении связей между Туркменистаном и УВКБ ООН.

На встрече было отмечено, что Туркменистан поддерживает активные отношения с авторитетными международными организациями, прежде всего с ООН и её специализированными учреждениями. Сотрудничество с УВКБ ООН носит регулярный характер, свидетельством чему является ряд совместно реализованных проектов. Президент Туркменистана отметил, что в стране особое внимание уделяется вопросам искоренения безгражданства и совершенствованию правовой базы в данном направлении.

Туркменистан высоко оценивает деятельность Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в защите прав лиц без гражданства и беженцев, подчеркнул глава государства, с удовлетворением отметив, что Туркменистан стал первой страной в регионе Центральной Азии, присоединившейся к Исполнительному комитету программы верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана международным обязательствам по защите прав лиц без гражданства и пожелал помощнику верховного комиссара ООН по делам беженцев госпоже Рувендрини Меникдивела успехов в работе.

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