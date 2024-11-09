Министры иностранных дел Туркменистана и Японии обсудили двустороннее сотрудничество по телефону

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Японии Такэси Ивая.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Был отмечен высокий уровень межгосударственных связей на основе доверительного диалога на высшем политическом уровне. В этой связи собеседники отметили значимость совместной подготовки к предстоящему первому саммиту «Центральная Азия + Япония» на уровне глав государств.

Стороны подчеркнули важность продолжения кооперации между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Состоялся обмен мнениями по повестке дня следующих межмидовских консультаций, намеченных к проведению в ближайшей перспективе. Также министры отметили значимость партнерства между двумя странами в торгово-экономической сфере. Выражена заинтересованность японских компаний в развитии сотрудничества с туркменской стороной, в частности по таким направлениям, как «зеленая» энергетика, декарбонизация, газохимия и др. В данной связи подчеркнута значимость деятельности совместных комитетов по экономическому сотрудничеству.

Были также обсуждены перспективы участия туркменской делегации в работе Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году в Осаке.

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