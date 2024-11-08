Юбилей великого туркменского поэта отметили в Ташкенте

В Государственном академическом большом театре Узбекистана имени Алишера Навои состоялся творческий вечер, посвященный 300-летию со дня рождения великого мыслителя Востока и классика туркменской литературы Махтумкули Фраги. Торжество было организовано в рамках реализации постановления президента Республики Узбекистан «О широком праздновании 300-летия великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги».

В творческом вечере приняли участие видные политические и общественные деятели Республики Узбекистан, представители творческой интеллигенции, средств массовой информации, туркменской диаспоры, а также туркменские студенты, обучающиеся в вузах Узбекистана. Выступавшие на творческом вечере подчеркнули, что гуманистические принципы в произведениях Махтумкули имеют большое значение для сближения стран и народов. Творчество поэта занимает особое место не только в туркменской литературе, но и является достоянием мировой культуры. По словам участников мероприятия, встречи такого рода служат ярким примером расширения культурного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

В ходе творческого вечера были исполнены музыкальные и творческие композиции на стихи Махтумкули Фраги. В рамках мероприятия состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги, расположенному на улице Махтумкули в Ташкенте.

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