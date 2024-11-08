Туркменистан был представлен на заседании Совета глав государств ОТГ

В Бишкеке прошло очередное заседание Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). Во встрече приняли участие главы государств-участников и стран наблюдателей ОТГ, а также руководитель этой международной организации. Туркменистан на заседании представлял посол Туркменистана в Киргизской Республике Нуры Голлиев.

В соответствии с повесткой дня на заседании состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в рамках ОТГ. Были обсуждены актуальные вопросы практического взаимодействия в таких областях, как экономика, транспорт, энергетика и культура. Особое внимание было уделено координации совместных действий для обеспечения устойчивого развития стран ОТГ, включая расширение финансовых и инвестиционных связей.

Одной из важных тем встречи было партнерство в сфере цифровой экономики с акцентом на развитие сферы логистики, укрепление инфраструктуры транспортных коридоров и оптимизации торгово-экономических отношений. Также в ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе.

По итогам встречи представители стран – участниц организации приняли ряд документов. Председательство в ОТГ перешло к Киргизской Республике.

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