Состоялось заседание туркменско-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству

В Берлине состоялось десятое заседание Совместной туркменско-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству с участием заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Батыра Атдаева.

Заседание состояло из двух сессий. В первой сессии обсуждались экономические возможности Туркменистана и Германии, нынешнее состояние двусторонних торгово-экономических отношений и различные направления их развития. Работа второй сессии прошла при участии представителей германских бизнес-структур и ассоциаций, в ходе которой были рассмотрены конкретные вопросы взаимодействия в сферах инвестиционного и финансово-банковского сотрудничества, энергетики, нефти и газа, возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов метана, охраны окружающей среды, водного и сельского хозяйства, медицинской промышленности, транспорта, логистики и инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса. Также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения двустороннего взаимовыгодного партнерства.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации «дорожной карты» по развитию сотрудничества между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия, проделанная работа и предстоящие задачи совместно с Восточным комитетом немецкой экономики в данном направлении.

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