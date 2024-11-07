|07.11.24 07:17
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Обсуждены вопросы укрепления партнерства Туркменистана с ЕБРР
В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане Эриком Ливни.
В ходе встречи обсуждены вопросы нынешнего состояния и перспективы наращивания взаимодействия Туркменистана с ЕБРР. Стороны рассмотрели предложения, нацеленные на выработку системной работы, включая подготовку пятилетней стратегии ЕБРР по Туркменистану.
Также собеседники обменялись мнениями по конкретным проектам, запланированным к осуществлению с участием государственных и частных структур, в числе которых такие направления, как «зеленые» города, водные ресурсы и другие.
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