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07.11.24 07:17

Обсуждены вопросы укрепления партнерства Туркменистана с ЕБРР

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане Эриком Ливни.

В ходе встречи обсуждены вопросы нынешнего состояния и перспективы наращивания взаимодействия Туркменистана с ЕБРР. Стороны рассмотрели предложения, нацеленные на выработку системной работы, включая подготовку пятилетней стратегии ЕБРР по Туркменистану.

Также собеседники обменялись мнениями по конкретным проектам, запланированным к осуществлению с участием государственных и частных структур, в числе которых такие направления, как «зеленые» города, водные ресурсы и другие.

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