В Ашхабаде отметили юбилей народного художника Туркменистана

В столичном Музее изобразительных искусств состоялось торжественное открытие персональной выставки, посвященной юбилею народного художника Туркменистана Овезмухаммеда Мамметнурова. Поздравить мастера с этой значимой датой, выразить теплые слова поздравлений и оценить новые работы собрались его ученики, поклонники творчества и представители интеллигенции страны.

Экспозиция включила в себя многочисленные произведения художника, созданные за последние годы в различных техниках. Каждая картина представляет собой результат творческого поиска и отражает глубокие жизненные переживания автора, сумевшего создать узнаваемый стиль, в котором гармонично сочетаются традиции и современные течения искусства.

На открытии выставки с поздравительными словами выступили Герой Туркменистана, народный художник Сарагт Бабаев, Герой Туркменистана, поэтесса Гозель Шагулыева, Герой Туркменистана, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова и многие другие деятели культуры.

Народный художник, дизайнер и кандидат исторических наук Овезмухаммед Мамметнуров продолжает вдохновлять молодое поколение, передавая ему ценности национальных традиций и обычаев. Его творчество служит живым примером силы искусства в формировании культурной идентичности, способствуя глубокому пониманию и уважению родных корней.

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